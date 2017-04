Hits4Kids Familienfest

Am 17. und 18. Juni verwandelt sich die Bremer Innenstadt in eine bunte Flaniermeile, wenn die HITS4KIDS-Tour in Bremen Station macht. Zwei Tage lang können kleine und große Besucher auf dem Familienfest von 11 bis 18 Uhr sportliche, witzige und kreative Aktionen und Attraktionen erleben und sich an zahlreichen Ständen über Vereine und Organisationen informieren. Präsentiert wird das Fest von der Kinderzeit Bremen.

Außerdem sorgen das parallel stattfindende Straßenkunst-Festival La Strada sowie das Wallfest für eine belebte Bremer Innenstadt, voller interessanter Dinge zu entdecken und bestaunen.