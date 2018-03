Höft-Hocker in Farbe

In den Sommerferien können Kinder ab 7 Jahren aus Keramikfliesen und Mosaikglas Bilder entwerfen, die erst auf ein Gitternetz und dann auf Betonhocker geklebt werden. Dabei können sie sich von der Umgebung, der Natur, dem maritimen Umfeld oder den Formen und Farben der Mosaiksteine inspirieren lassen. Sie gestalten sowohl die Sitzfläche als auch den Sockel und lernen im Anschluss an das Mosaiklegen und -kleben auch das Verfugen ihrer Mosaike auf dem Beton. So entstehen wetterfeste Hocker mit 360°-Ausblick auf den Lankenauer Höft .

Ferienwoche: 5 Termine vom 2. - 6.7. je 10 - 13 Uhr