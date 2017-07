Hoffest bei der frischeKISTE

Spiel und Spaß, Genuss und Information stehen auf dem Programm des Hoffestes der frischeKISTE in Syke-Gessel. Die Kinder dürfen sich zum Beispiel beim Spielmobil „Spielefant“ vergnügen. Es gibt Stände mit einer breiten Auswahl an schmackhaften Speisen und Getränken. Interessierte können an Hofführungen teilnehmen und sich über den Biolandbau, den Hof Voigt und den Lieferservice „frischeKISTE“ informieren. Für gute Stimmung bei einem bunten Programm sorgt die Irish-Folk-Gruppe „Pangea“.