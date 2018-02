Hofführung bei der Hofmolkerei Dehlwes

Dehlwes ist sicherlich vielen bekannt für Bio-Molkereiprodukte. Aber Familie Dehlwes betreibt nicht nur eine Molkerei, sondern auch einen Hof, der nun schon seit bald 20 Jahren „Bio“ produziert. In der Molkerei wird nicht nur die Milch vom Dehlwes Hof verarbeitet, sondern auch von anderen Bio-Bauern umzu. Die meisten sind im Umkreis von 10 km zu finden, vor allem im Blockland. So wird hier tatsächlich regional produziert. Der Familienausflug vermittelt Wissen über Nahrungsmittel im Spannungsfeld zwischen „ökologisch korrekt“ und „wirtschaftlich notwendig für Produzenten“. Ihren Hof zeigt Familie Dehlwes aus Zeitgründen sonst nicht, es ist also eine ziemlich einmalige Gelegenheit. Der Hofladen ist offen, und es gibt auch Kaffee und Kuchen.

Mitzubringen: dem Wetter angemessene Kleidung

Kosten: 3 Euro pro Person und Verpflegung

Treffpunkt: Am Hof Dehlwes, Trupe 17, Lilienthal, wer will, kann mit uns mit dem Fahrrad fahren: Treffen um 12.00 Uhr Bürgerpark Ecke Stern

Anmeldung: siehe oben