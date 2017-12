Im Reich der tropischen Schmetterlinge

× Erweitern Foto: Armin Maywald botanika_Armin Maywald

Atlasspinner, Himmelsfalter und 60 weitere Schmetterlingsarten fliegen im Sommer in das Schmetterlingshaus ein. 60 verschiedene Arten und rund 700 Schmetterlinge gibt es in der Sonderausstellung des Naturerlebniszentrums zu bewundern.

In der Sonderausstellung können alle Lebensphasen der auch Schuppenflügler genannten Insekten beobachtet werden: von der gefräßigen Raupe über die unscheinbare Puppe bis zum filigranen Falter. Die Schmetterlinge stammen aus Südamerika, Afrika und Asien und reisen per Post nach Bremen. Den kleinen Puppen ist noch kaum anzusehen, dass aus ihnen einmal farbenfrohe Flugkünstler werden. Nach ihrer Ankunft in der botanika schlüpfen die Schmetterlinge einige Tage später unter den Augen der Besucher. Im eigens für die zarten Wesen eingerichteten Tropenhaus flattern dann zahlreiche bunte Falter umher, finden sich zur Paarung zusammen und sorgen so für Nachwuchs. Wer genau hinschaut, findet die winzigen Eier, aus denen nach wenigen Tagen eine ganze Bande der Sorte Raupe Nimmersatt wird. Aus diesen wiederum entstehen neue Puppen, die sich ihrerseits in Schmetterlinge verwandeln.

Auf dem Weg zum Tropenhaus durchstreifen die Gäste darüber hinaus das grüne Dach des Himalayas und andere asiatische Landschaften mit einer einmaligen Rhododendron-Sammlung. Im Entdeckerzentrum werden die Besucher der botanika selbst aktiv und erfahren anhand von zahlreichen Mitmachexponaten erstaunliche Überlebensstrategien von trickreichen Pflanzen und der grünen Welt der Gewächse.

Der Besuch des Schmetterlingshauses ist im Eintritt enthalten.