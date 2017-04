Im Zeichen des Krokodils

Bei dieser Wissensreise dreht sich alles um das Erwachsenwerden am Sepik- Fluss in Papua Neuguinea. Die im Sepik-Fluss lebenden Krokodile gelten als die größten der Welt und spielen in den religiösen Vorstellungen der Menschen am Fluss eine wichtige Rolle. Die Kinder erfahren welche schmerzhaften Mutproben die Jugendlichen auf sich nehmen und warum das Krokodil eine zentrale Rolle im Erwachsenwerden der Jungen einnimmt.

Teilnahme: Kinder 2,00 Euro, Erwachsene 2,50 Euro, Anmeldung erforderlich unter 0421-16038171 oder per Mail an kinderclub@uebersee-museum.de