Imkerferien

Direkt am Lehrbienenstand bauen Kinder zwischen 8 und 12 Jahren ein Insektenhotel, bemalen Bienenkästen, bauen Rähmchen für Waben, stellen Kerzen aus Bienenwachs her, füttern und streicheln die Tiere auf dem Hof, kochen mit Honig, backen Stockbrot am Lagerfeuer und vieles mehr.

Das Ferienprogramm findet vom 2. bis 6. Juli täglich von 9 bis 13 Uhr statt. Die Teilnahme kostet 25 Euro.

Der Imkerverein Bremen von 1875 e.V. und die Umwelt-Lernwerkstatt Osterholz-Tenever freuen sich auf Anmeldungen bis zum 25. Juni an 04207-2185 oder E-Mail: schinkelrita@aol.com.