Immer wieder montags

Unter diesem Titel bieten die Beraterinnen der Frauenberatungsstelle von „FAW Frauen in Arbeit und Wirtschaft e. V.“ individuelle Orientierungshilfen und Unterstützung für Bremer Frauen rund um das Thema „Beruf“ an. Jeweils von 9 bis 13 Uhr werden typische Fragen unter die Lupe genommen, wie zum Beispiel: Soll ich in meinem alten Beruf bleiben, möchte/muss ich mich neu orientieren?Welche beruflichen Perspektiven habe ich? Wie formuliere ich eine gute Bewerbung, damit ich auch eingeladen werde? Was muss ich bei einem Vorstellungsgespräch beachten?Aber auch zu Fragen einer passenden Fortbildung und deren Finanzierungsmöglichkeiten erhalten Frauen Tipps und Informationen.

Mit kreativen Ideen und fachlicher Kompetenz werden sie auf dem Weg zu ihrem beruflichen Ziel begleitet, um Ihre Chancen auf dem Arbeitsmarkt zu verbessern.

Anmeldung und Information unter 0421-169370 und kontakt@faw-bremen.de