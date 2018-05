In 80 Minuten um die Welt

Stewardess Anke reist mit den Teilnehmenden durch einen Stadtteil, in dem 36.000 Menschen miteinander leben. Weit mehr als die Hälfte aller Menschen im Stadtteil haben familiäre Wurzeln in aller Welt. Während des Rundgangs werden Einblicke in das internationale Quartier vermittelt, sowie die Sprachenvielfalt, die Nachbarschaften und die vielen Besonderheiten Gröpelingens. Flott begleitet erfahren Teilnehmerinnen und Teilnehmer, warum es in Gröpelingen Eis aus Südtirol gibt, was die Portugiesen hierher verschlug und welche Bedeutung der Bibliothek, dem freiem Wlan und den Plätzen zukommt.

Die Teilnahme kostet für Kinder 5 und für Erwachsene 6 Euro. Eine Anmeldung ist erforderlich unter 0421-6197727 oder info@kultur-vor-ort.com