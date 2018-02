In den Osterferien zum Seepferdchen

Sicher schwimmen zu können ist gerade für Kinder essentiell für einen entspannten Familientag im Schwimmbad oder am See. Daher bietet die Grafttherme in den kommenden Osterferien zwei Seepferdchen-Crashkurse an, in denen die Kinder unter professioneller Leitung in rund einer Woche erste Erfolge erleben können. Egal ob um die Schwimmfähigkeiten zu vertiefen, zu verbessern oder sich vom Nichtschwimmer zum Schwimmer weiterzuentwickeln – der Seepferdchen Crashkurs sorgt für viel Spaß bei den Teilnehmern.

Die Kurse starten am Mo, 19. März und enden am Di, 3. April. Beide Kurse beinhalten je zehn Einheiten à 45 Minuten und beginnen um 10 Uhr (Gruppe 1) beziehungsweise um 11 Uhr (Gruppe 2).

Die Teilnehmerzahl ist auf zehn Kinder pro Kurs begrenzt und kostet pro Teilnehmer und Kurs 99 Euro. Eine Anmeldung, telefonisch oder am Infocounter der GraftTherme, ist erforderlich.