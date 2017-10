× Erweitern Foto: Manja Herrmann In einem tiefen dunklen Wald Stadttheater Bremerhaven - In einem tiefen dunklen Wald, Eva Paulina Loska (Simplinella), Marc Vinzing (Lützel)

Im Gasthaus "Zum wilden Untier" besucht Prinzessin Simplinella ihren Freund Moritz. Gemeinsam erzählen sie dem Publikum, wie sie Prinzessin Henriette-Rosalinde-Audora im Wald befreiten und ganz nebenbei einen verzauberten Prinzen erlösten: Als weit und breit kein rechter Prinz zum Heiraten in Aussicht ist, lässt sich Prinzessin Henriette-Rosalinde-Audora von einem Untier im Wald entführen. Dort hofft sie auf einen mutigen Prinzen, der sie befreit und um ihre Hand anhält. Doch die Prinzen, die ausziehen, um sie zu befreien, kehren unverrichteter Dinge zurück. Statt eines mutigen Prinzen stellt sich schließlich die mutige Königstochter Simplinella als Prinz verkleidet diesem wagemutigen Unterfangen. Doch an Stelle einer Heirat hat sie vor allem wirtschaftliche Vorteile im Sinn: Der Vater von Henriette-Rosalinde-Audora verspricht dem Retter seiner Tochter die Hälfte seines Königreiches! Bei all den Abenteuern mit an ihrer Seite ist der Küchenjunge Moritz.Paul Maar, der erfolgreiche Autor von Das Sams, stellt in diesem Märchen voller Wortwitz und Ironie klassische Märchenstrukturen auf den Kopf und bricht mit herkömmlichen Rollenklischees!

Infos unter 0471-48206266.

Termine:

07.11.2017 um 10:30 Uhr

08.11.2017 um 10:30 Uhr

09.11.2017 um 10:30 Uhr

12.11.2017 um 16:00 Uhr

Spielstätte: JUB!, Columbusstraße 2 / Elbinger Platz

Eintritt: Für Kinder 9,60 Euro, Tickets online buchbar.