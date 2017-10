Die Priavtschule Mentor lädt interessierte Eltern zu einem Informationsabend ein. Dargestellt werden das Konzept der Schule sowie die Wege zum Mittleren Abschluss und zum Abitur.

Gegründet 1961 als „Privatlehrinstitut“ mit 16 Schülern hat sich die Privatschule Mentor in über 55 Jahren als zuverlässige Alternative in der Bremer Bildungslandschaft etabliert. Eine überschaubare Schule, in der jeder jeden kennt, sind wir dennoch geblieben und wollen wir auch in Zukunft sein. Etwa 150 Schülerinnen und Schüler besuchen unsere Gesamtschule mit Gymnasialer Oberstufe. In überschaubaren Klassen mit engagierten Lehrern setzen wir auf eine intensive Betreuung, bei der stets Ihr Kind im Mittelpunkt steht.

Infos unter 0421-6190121