Infoabend zum Sommerferiencamp Otterndorf

× Erweitern Foto: BZ Vahr Sommerferien in Camp Otterndorf

Bis zum 3. Mai läuft die Anmeldefrist für die beliebte Ferienfreizeit für Kinder und Jugendliche von 8 bis 14 Jahren. Wer seine Kids am Sommerferien in Camp Otterndorf vom 28. Juni bis zum 06. Juli teilnehmen lassen möchte, sollte diesen ersten Informationsabend für die Eltern icht verpassen.

Kinder und Jugendliche, die Lust auf Action und Erholung haben, können ihre Sommerferien direkt mit einer Fahrt ins Sommercamp Otterndorf starten. Für eine ganze Woche geht es mit dem Kindertreff des Bürgerzentrums raus aus der Vahr und ab ans Meer. Betreut von pädagogischen Mitarbeitern verbringen Kinder zwischen 8 und 14 Jahren mehrere Tage in Otterndorf, einer niedersächsischen Kleinstadt an der Elbmündung bei Cuxhaven. In diesem Jahr findet das Sommercamp Otterndorf vom 28. Juni bis zum 07. Juli 2018 statt – Anmeldungen sind noch bis zum 03. Mai 2018 möglich. Hier gilt: Schnell sein lohnt sich, denn es steht nur eine begrenzte Anzahl von Plätzen zur Verfügung. Am 03. Mai 2018 werden die Eltern der teilnehmenden Kinder über die weitere Organisation des Sommercamps informiert – und auch die Kinder bekommen am 31. Mai die Gelegenheit, sich vorab kennenzulernen.

Auf die Camp-Teilnehmerinnen und Teilnehmer wartet in Otterndorf ein abwechslungsreiches Programm: Die Kinder und Jugendlichen können schwimmen, Wakeboarden, im Watt wandern, Volleyball spielen, segeln, an einer Radiowerkstatt teilnehmen oder einfach in der Sonne entspannen – ein allabendliches Lagerfeuer darf dabei natürlich nicht fehlen. Und für eine perfekte Zeltlager-Atmosphäre schlafen selbstverständlich alle Kinder abenteuerlich im Zelt, ganz so, wie es sich für ein Sommercamp gehört.

Damit möglichst viele Vahrer Kinder in den Urlaub fahren können, wird die Fahrt von der Gewoba sowie von der Daniel Schnackenberg-Stiftung unterstützt.

Die Plätze sind begehrt, daher empfiehlt sich die schnelle Anmeldungen. Weitere Informationen gibt es telefonisch unter 0421-4367346 oder per Mail an murat.kul@bzvahr.de.

Sommercamp Otterndorf: 28. Juni bis 06. Juli 2018

Anmeldungen bis zum 03. Mai 2018

Informationsabend für Eltern: 03. Mai 2018, 17.00 bis 18.30 Uhr im Versammlungsraum CO3/04

Kennenlernen der Camp-Teilnehmer: 31. Mai 2018, 16.00 bis 17.30 Uhr im Kindertreff

Kosten: EUR 266,- pro Person (Vollverpflegung, Zuschuss möglich)

Weitere Informationen auf www.bzvahr.de.