Informationsabend über ambulante Kinderhospizarbeit

Informationen für interessierte Ehrenamtliche

Das Treffen richtet sich an engagierte Ehrenamtliche, die in Bremen oder im Kreis Diepholz Familien mit unheilbar erkrankten Kindern zu Hause begleiten möchten. Die Löwenherz-Mitarbeiterinnen informieren über die Einsatzbereiche der Kinderhospizbegleiter und stellen auch die Themen und Inhalte des Vorbereitungskurses vor. Darin lernen die Ehrenamtlichen unter anderem verschiedene Krankheitsbilder kennen, Reaktionen in Krisen-situationen und die Auswirkungen von Dauerbelastungen in Familien. Der neue Vorbereitungskurs beginnt nach den Sommerferien.

Teilnahme: Anmeldung erforderlich unter 04242-592524 oder per Mail an ambulant.nds@loewenherz.de