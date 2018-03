Jakobs Zauberhut

Jakob hatte Geburtstag - oder war es Weihnachten? - und kann abends nicht einschlafen. Auf dem Kopf hat er den neuen Zauberhut und an der Wand hängt das neue Urwaldbild mit dem Löwen. Der Löwe weint, weil er sein Löwenkind vermisst. Jakob klettert in das Bild hinein und verspricht, zu helfen. Er trifft auf eine Horde Affen, die ihre Kokosnuss suchen. Jakob verspricht, zu helfen. Er trifft eine Schlange, die Medizin für ihre Magenschmerzen braucht. Jakob verspricht, zu helfen. Er trifft einen Bären, der nach Honig jammert. Jakob verspricht, zu helfen. Er trifft eine Biene, die keine Blumen mehr findet. Jakob verspricht, zu helfen. Und dann sitzt er in der Wüste und weiß nicht mehr weiter. Auch der Zauberhut bleibt leer. Doch als seine Tränen in den Hut fallen, wächst in der Wüste eine große Blume.

Für Kinder ab 4 Jahren, die Tickets kosten 5 Euro.