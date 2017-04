Es fällt schwer einem Kind/Erwachsenen eine Grenze aufzuzeigen? Wer sich die eigene Gelassenheit bewahren will und sich bei einem unruhigen Kind, einer Vielrednerin oder einem unangenehmen Zeitgenossenund rechtzeitig abgrenzen will, lernt an diesem Themenabend wie das gehen kann.

Teilnahme: Anmeldung erforderlich unter 0421-89776301