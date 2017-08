Lummerland ist eine sehr, sehr kleine Insel. Hier regiert König Alfons der Viertel-vor-Zwölfte über ganze drei Untertanen (wenn man die Lokomotive Emma nicht mitzählt): Das sind Frau Waas, die einen Lebensmittelladen hat, der Fotograf Herr Ärmel und Lukas, der Lokomotivführer. Aber eines Tages wird vom Postboten ein mysteriöses Paket gebracht. Und in diesem Paket liegt ein kleiner Junge, eben Jim Knopf. Die Adresse hieß eigentlich: Frau Mahlzahn, Kummerland. Aber nun landet Jim bei Frau Waas auf Lummerland und wird im Laufe der Jahre Lukas und Emmas bester Freund. Bis die Insel langsam zu klein wird und König Alfons beschließt, die Lokomotive Emma abzuschaffen. Aber da hat er nicht mit dem Dickkopf von Lukas und Jim gerechnet: Beide verschwinden mit Emma gemeinsam übers Meer – und geraten in eine ganze Reihe von Abenteuern: beim Kaiser von China, beim Scheinriesen Herrn Tur Tur, beim Halbdrachen Nepomuk – und schließlich in der Drachenstadt, wo Jim auf Frau Mahlzahn trifft. Und diese Frau Mahlzahn ist ein Drachen…

Der Eintrittspreis für das Kindertmusical beträgt für Erwachsene 16 und für Kinder 12 EUR.

Spieldauer: 1,5 Stunden mit Pause