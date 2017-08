Zwei tolle Hübfburgen, leckere Bratwurst, Waffeln und natürlich ein Getränkestand locken zum Flohmarkt "Rund ums Kind", bei dem 80 Aussteller gut erhaltene Kindersachen günstig anbieten.

Für Anbieter beträgt die Mindestfläche beträgt 3 Meter und kostet 10 Euro, maximal können pro Aussteller 3 Plätze zu je 3 Meter gebucht werden. Plätze im überdachten Außenbereich sind vorhanden, Tische etc müssen selbst mitgebracht werden. Die Standgebühr kann vorher per PayPal als Freunde an familienflohmarkt.ohz@web.de oder bar entrichtet werden. Auch gewerbliche Anbieter sind gerne gesehen, hier fallen keine Extrakosten an.

Reservierungsanfragen werden per Mail an familienflohmarkt.ohz@web.de angekommen und dann bestätigt.

Der Aufbau beginnt um 9 Uhr, auch spontane Aussteller sind herzlich willkommen. Die Kosten hierfür betragen 15 EUR für 3 Meter. Jedoch gilt: wenn der Platz voll ist, werden keine Aussteller mehr angenommen.