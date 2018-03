× Erweitern ADFC Bremen Jugendreise 2018

Radbegeisterte Jugendliche ab 12 Jahren fahren in den Sommerferien an die Mecklenburgische Seenplatte: Von Bremen geht es per Zug nach Hamburg, wo sich die Hamburegr ADFC-Jugend der Reisegruppe anschließt. Gemeinsam fahren sie mit Rad und eigenem Zelt Richtung Osten. In Ganzow ist Zeit, aufs Kajak umzusteigen und angekommen in Müritz haben sich die Teilnehmer eine zweitägige Pause zum Chillen am Bedesse verdient.

Übernachtet wird auf Campingplätzen, unterwegs gibt es Picknicks, abends wird gemeinsam gekocht, und wenn das Ziel Bützwo mit dem Rad erreicht ist, wartet der Zug für die Heimreise am 22. Juli nach Bremen.

Geplant wurde die Tour übrigens von den ADFC-Jugendlichen selbst.

Die Teilnahme kostet 270 Euro und sollte bis zum 15. Juni bei Wolfgang Bevern unter 0421-833839 oder an wolfgang.bevern@adf-bremen.de angemeldet werden.