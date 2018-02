Junges Blut

Das Kooperationsprojekt mit der Kunstschule Wandsbeck bietet Einblicke in das Denken und Wirken junger Menschen. Inspiriert von der Sonderausstellung "Proof of Life / Lebenzeichen" hat eine Gruppe von 13 Studierenden eigene künstlerische Arbeiten und Konzepte entwickelt. Brisante Fragen, die die eigene Identität, aber auch existenzielle Erfahrungsbereiche wie Tod und Leben berühren, werden auf vielschichtige Weise thematisiert. Ziel war es, den Studierenden für Kommunikationsdesign die Möglichkeit zu geben, künstlerisch frei zu arbeiten. Zugleich konnten sie die nötigen gestalterischen und organisatorischen Abläufe einer Ausstellungsproduktion kennen lernen. So sind spannende, bisweilen sehr persönliche Arbeiten entstanden. Die erfolgreiche Kooperation mit der Kunstschule Wandsbek findet mittlerweile zum dritten Mal statt.

Eintritt frei für Kinder, Erwachsene zahlen 9 Euro.

Geöffnet: Dienstag bis Sonntag 11 bis 18 Uhr, Donnerstag 11 bis 20 Uhr.