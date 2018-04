Fünf Wochen - fünf Themen, jede Menge Spaß für Kinder von 3 - 12 Jahren. Die Sommer Day Camps 2018 mit dem CVJM garantieren lange Betreuungszeiten von mindestens 08.30 bis 16.00 Uhr bzw. mit kostenlosem Frühdienst ab 7 Uhr sowie auf Wunsch auch mit extra Spätdienst bis 19 Uhr möglich.

Kosten: 97 Euro pro Woche inkklusive Getränken, Frischtheke mit Obst und Gemüse, Spiel- & Bastelmaterial. (CVJMer 82,45, Br.AF-Teilnehmer 87,30 Euro).

Woche 1 (02. - 06. Juli): Rasende Reporter Die rasenden Reporter sind immer auf der Suche nach einer neuen, tollen Geschichte - in der Hand Stift und Block und im Kopf eine Menge Fragen. Sie erfahren, was ein Reporter macht und wie er das macht. Dabei werden sie ihre ersten eigenen Reportagen erstellen.

Woche 2 (09. - 13. Juli): Die drei !!! – Naturdedektive unterwegs Die Naturdedektive sind unterwegs mit der Lupe in der Hand. Was gibt es alles zu entdecken auf dem DayCamp-Gelände? Tiere, Pflanzen und ... - das wird erst am Ende verraten, wenn alle Geheimnisse gelöst sind.

Woche 3 (16. - 20. Juli): Der wilde Westen für Cowboys, Cowgirls und Indianer/innen Nach gemeinsam nach bestandenen Abenteuern teilen die Teilnehmer*innen die Friedenspfeife.

Woche 4 (23. - 27. Juli): Ay, Ay Käpt’n - die Piraten kommen Die Totenkopfflagge weht über dem DayCamp. Mit Kopftuch und Augenklappe werden Schiffe geentert. Aber wo ist der Schatz vergraben? Die Suche nach den Schatzkartenteilen ist nicht leicht, aber die Pirat*innen werden auch dieses Abenteuer meistern.

Woche 5 (30. Juli - 03. August): Von den alten Römern bis heute: Spiele, Spiele, Spiele Was und womit haben eigentlich Oma und Opa gespielt? Und welche Spiele spielten die alten Römer? Spiele der alten Zeiten kennen lernen und vor allem ausprobieren und vielleicht sogar ein neus Spiel erfinden.

Anmeldung unter www.cvjm-bremen.de erf.