Kaninchen sind echte Sprungkünstler, soviel ist klar. Wie hoch und wie weit die beliebten Haustiere springen können, zeigen sie beim Hürdenparcours in der Entdeckerwelt. Dann wird das Kiesbeet im Japanischen Garten zur tierischen Sportarena. Kleine Hürden sind über die Fläche verteilt und bilden einen Parcours. In Begleitung ihrer Besitzer treten die vierbeinigen Athleten die Herausforderung an und absolvieren ihre Sprungprüfungen.

Eintritt für Kinder ab 4 Jahre 5 Euro, Erwachsene 10,50 Euro.