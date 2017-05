Kanuferien in Bremen

In diesem Sommer richten die Bremer Kanu-Wanderer wieder eine Kanu-Ferienfreizeit aus. Im Rahmen der Veranstaltung „Ferien in Bremen “ organisiert die Jugendabteilung (BKW-Piranhas) in der ersten kompletten Sommerferienwoche vom 26. – 30.06.2017 ein buntes Programm für Kinder von 10 – 14 Jahren. Sie werden von Übungsleitern und Sportassistenten betreut, mittags wird für ein warmes Essen gesorgt. Im Mittelpunkt der Ferienwoche steht das spielerische Kennenlernen des Kanusports mit Spaß an und auf der Weser mit Kajaks und Canadiern.

Kosten: 40 EUR pro Kind