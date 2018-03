Kanuten ahoi

In den Sommerferien zeigt ein ausgebildeter Kanuübungsleiter und Erlebnispädagoge, wie ein Kanu richtig gefahren wird. In zwei Stufen erlernen die Kinder und Jugendlichen ab 10 Jahren die Praxis und Theoriekenntnisse, die zum Erhalt des Europäischen Paddelpass berechtigen. Mit dieser Qualifikation können in ganz Europa Kanus ausgeliehen werden.

Anmeldung: bis zum 20. Juli an rene.moellenkamp@sos-kinderdorf.de

Kursdauer: Dienstag: 24.07. von 12.00 bis 18.00 Uhr und Mittwoch: 25.07. von 10.00 bis 18.30 Uhr. Treffpunkt: Hammehafen Worpswede

Kosten für den Grund- und Aufbaukurs an zwei Tagen: 40 Euro (inkl. Bootsmiete und Materialkosten). Mitmachen dürfen alle, die mindestens 10 Jahre alt sind und schwimmen können. Erziehungsberechtigte unterschreiben für Ihre Kinder eine Gesundheitserklärung vor Beginn des Kurses vor Ort.