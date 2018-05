Kanutour und Zelten

Rauf auf die Ollen oder Ochtum und spüren wie viel Kraft und Gleichgewichtssinn es erfordert, in einem Kanu oder Kajak zu sitzen. Die Kinder bekommen eine Einführung ins Paddeln und dürfen anschließend fleißig rudern. Gegen den Hunger wird im Anschluss gegrillt. Danach gibt es dann eine Nachtwanderung und am nächsten Tag geht es aufs Wasser.

Freischwimmer notwendig, bitte ein Zelt mitbringen. Für Kinder und Jugendliche von 8 bis 14 Jahren. Die Teilnahme kostet 15 Euro. Treffpunkt: DJK Wasserwanderer.

Wer mitmachen möchte, kann sich am Samstag, den 26. Mai, zwischen 10 und 12 Uhr und am Donnerstag, den 31. Mai, zwischen 14 und 18 Uhr im BEGU-Saal anmelden. Bitte die Teilnahmegebühr mitbringen. Viele Aktionen können nur eine begrenzte Teilnehmeranzahl aufnehmen, deshalb bitte zunächst nur max. zwei Anmeldungen pro Kind. Die Restplätze werden ab Montag, den 11. Juni vergeben. In welchen Aktionen noch Plätze zu ergattern sind, erfahren Interessenten unter 0421-688610.