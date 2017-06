Kanuwochenende auf der Hunte

Die Teilnehmer treffen sich am Samstag Morgen am Zeltplatz direkt am Fluss, schlagen ihre Zelte auf und fahren mit den Pkw`s an die Einstiegsstelle, um nach einer kleinen Einführung in die Kunst des Paddelns, die erste Etappe per Kanu zu bewältigen. Sie folgen dem schlängelnden Lauf der Hunte, vorbei an Wiesen, Wäldern und Hügeln. Kleine Stromschnellen sorgen für Spaß und Nervenkitzel. Nach dem gemeinsamen Abendessen ist noch genug Zeit zum Spielen und Klönen.

Am Sonntag Morgen erkunden die Teilnehmer die Hunte während der zweiten Paddel-Etappe in Richtung Oldenburg. Dazwischen ist noch ausreichend Zeit für Pausen, Picknick und - je nach Wetterlage - für ein Bad im Fluss.

Im Preis enthalten sind Übernachtungskosten, Frühstück am Sonntag sowie eine komplette Kanu-Ausrüstung. Zelte, Isomatten sowie Schlafsäcke müssen mitgebracht werden oder können bei für 25,00 Euro für 2 - 6 Personen gemietet werden

Termine: 19.8. und 20.8.2017

Teilnahme: Vater mit 1 Kind ab 10 Jahre 185,00 Euro, jedes weitere Kind 25,00 Euro. Anmeldung erforderlich unter 0441-85685.