Kapier Papier

In Koop mit dem kek Kindermuseum erforschen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ab 8 Jahren die Ausstellung "Kühles Licht und weite See", in der sich alles um kostbares, uraltes Papier dreht. Es wurde von großen Künstlern in Holland kunstvoll bemalt und bezeichnet: Schiffe auf hoher See, phantastische Landschaften und Bilder aus dem Leben der Menschen vor 400 Jahren. Unsere jungen Museumsbesucher begeben sich auf die Spuren der Alten Meister: Sie schöpfen ihr eigenes Papier, Zeichnen mit Bleistift, Feder und Tusche und können hautnah erleben, wie die alten Kunstwerke von Papierrestauratoren gerettet werden konnten.

Kurszeiten: 20. bis 23. März, tgl. 10 bis 14 Uhr

Kosten: € 80,- / € 70,- Geschwisterkinder, inklusive Eintritte / € 70,- bei Familienmitgliedschaft im Kunstverein in Bremen / € 60,- Geschwisterkinder bei Familienmitgliedschaft im Kunstverein in Bremen

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Anmeldung erforderlich bis 7. März unter www.kunsthalle-bremen.de/kalender