× Erweitern Norbert A. Müller Karneval der Kids

Den Beginn des wunderbaren Wochenendes gestalten wie jedes Jahr beim Bremer Karneval am Freitagnachmittag die kleinen Karnevalisten im Bürgerhaus Weserterrassen. Beim Karneval der Kids feiern auch die Jüngsten in bunten Kostümen und mit Musik, Tanz und tollen Bühnenshows den Bremer Karneval. Und danach geht es in guter Tradition und mit viel TamTam raus zum Winteraustreiben.