Kartoffelferien

Gleich an zwei Tagen, am 4. und 8. Oktober bietet das Übersee-Museum Bremen eine Familienaktion unter dem Titel „Geschichten und gemeinsames Gestalten rund um die tolle Knolle“ an. Wer schon immer mal wissen wollte, woher die Kartoffel eigentlich kommt und wie sie ihren Weg nach Europa fand oder welche Sorten es gibt und wie sie verarbeitet werden, ist bei der Aktion genau richtig. Im Anschluss können die Kinder den „Kartoffeldruck“ ausprobieren und ihre eigenen Stempel kreieren.

Die Teilnahme kostet 2,50 Euro zzgl. Museumseintritt