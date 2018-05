An diesem Tag wird das Universum Bremne besucht. Dort haben die Kinder unter Anleitung die spannende Aufgabe, einen Kartonautomaten zu bauen. In einem Karton muss eine Mechanik eingebaut werden, die die Teilnehmenden selbst entwerfen. Sie denken sich eine Figur sowie eine Bewegung aus. Auf Papier wird das Modell entworfen, ein Prototyp gebaut und schließlich umgesetzt. Am Ende der Technikzeit entstehen Automaten, die so bunt und unterschiedlich wie die Ideen der Kinder sind. Es geht um Spaß am Basteln, Fingergeschick und logisches Denken. Hier kann man erfinderisch sien wie Leonardo DaVinci. Anschließend können die drei Themenbereiche im Haus erkundet und entdeckt werden.

Für Kinder von 8 bis 12 Jahren, die Teilnahme kostet 10 Euro.

Wer mitmachen möchte, kann sich am Samstag, den 26. Mai, zwischen 10 und 12 Uhr und am Donnerstag, den 31. Mai, zwischen 14 und 18 Uhr im BEGU-Saal anmelden. Bitte die Teilnahmegebühr mitbringen. Viele Aktionen können nur eine begrenzte Teilnehmeranzahl aufnehmen, deshalb bitte zunächst nur max. zwei Anmeldungen pro Kind. Die Restplätze werden ab Montag, den 11. Juni vergeben. In welchen Aktionen noch Plätze zu ergattern sind, erfahren Interessenten unter 0421-688610.