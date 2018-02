× Erweitern GOP Varieté Kawumm Jongleur Donial Kalex

Die neue Familien-Show im GOP erzählt die wundersame Geschichte "vom dicken Mann, der beinahe nichts konnte". Fantasie, schräge Ideen und wilde Träumereien ist ein modernes Märchen mit viel Tiefgang und jeder Menge Humor.

Herrn Mutzmann, ein pflichtbewusster, ordentlicher und pünktlicher Beamter, ist gefangen zwischen Aktenzeichen und Zahlen und versucht, seinem faden Trott zu entkommen. Er entwickelt eine fantastische Idee. Jeder Zahl, die ihm begegnet, ordnet er eine Bedeutung zu: Ein Gefühl, eine Farbe, ein Ereignis, einen Namen und einen Ort. Vor seinem inneren Auge entstehen immer neue Wunderwelten und Abenteuer, in denen er seinem eintönigen Alltag entfliehen kann. Eines Tages macht es „Kawumm“ und mit einem Mal trifft Herrn Mutzmann seine ganz eigene, heldenhafte Geschichte, die schon immer tief in ihm schlummerte.

Das Gesicht der Show ist Markus Pabst, der nicht nur Regie führte, sondern nach 25 Jahren auf dem Regiestuhl nun in der Rolle des Herrn Mutzmann auch selbst wieder die Bühne betritt. Er entführt das Publikum mit großer Intensität in eine Welt, deren Tristesse immer mehr von schrägen und intensiven Erinnerungen und Erlebnissen durchbrochen wird und die zunehmend aus den Fugen gerät. Auf der Bühne versammelt er ungewöhnliche Charaktere wie den Entertainer Jack Woodhead, der als schillernde Persönlichkeit und gleichzeitig als großartiger Musiker in Erscheinung tritt.

Außergewöhnlich sind auch die artistischen Acts – die internationalen Künstler erschaffen beeindruckende Effekte mit LED Sticks oder zeigen energetische Artistik am Boden und hoch über der GOP Bühne. Eine intensive Mischung aus Tiefgang, Gänsehautmomenten und mit großartigem Humor.

"Kawumm" läuft vom 3. März bis zum 6. Mai 2018 zu diesen Zeiten:

Mittwoch und Donnerstag um 20 Uhr

Freitag und Samstag um 18 und 21 Uhr

Sonntag um 14:30 und 17:30 Uhr

Tickets ab 25 Euro online hier erhältlich.