KIBUM trifft Polen

Witaj! Willkommen zur Kinder- und Jugendbuchmesse in Oldenburg, die ihre 43. Veranstaltung der polnischen Kinder- und Jugendliteratur widmet. Bis zum 14. November finden täglich zahlreiche Lesungen an verschiedenen Orten in Oldenburg statt. Schirmherr dieser KIBUM ist passenderweise Janosch, der nicht nur polnische Wurzeln hat, sondern auch Oldenburg als seine zweite Heimat empfindet.

Neben Lesungen von Kindern und Autoren sowie einer Bilderbuchausstellung findet auch ein dreitägiges Symposium zum Thema "Sprachsensible Zugänge zu Kinder- und Jugendliteratur“ statt.

Alle Orte und Termine finden sich auf der KIBUM-Homepage.