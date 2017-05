Kids für Nix - Ferien Special

In den Bremer Herbstferien vom 2. bis 14. Oktober 2017 lädt das GOP mit der Aktion „Kids für Nix“ je ein Kind bis 14 Jahre in Begleitung eines regulär zahlenden Erwachsenen in die Show „La Luna“ ein. Die Aktion gilt an allen Showtagen außer sonn- und feiertags und ist nach Verfügbarkeit erhältlich. Eine Kombination mit anderen GOP Vorteilen ist nicht möglich.

La Luna- aus dem Leben einer Zirkusfamilie

Von Ort zu Ort ziehen, Menschen zum Lachen und Staunen, die Kinderaugen zum Leuchten bringen - das ist das Leben einer Zirkusfamilie. „La luna“ zeigt mit sagenhafter Artistik und traumhafter Musik authentische Bilder dieses rastlosen Zirkuslebens.