Kidsday bei den Sixdays

Mitmachaktionen und Profiradsport: Beim Kidsday rückt der Nachwuchs in den Fokus!

Ein Live-Act, Mitmachaktionen mit KiKA-Moderatorin Singa und der Tanzschule Renz sowie die Fahrer und Maskottchen Speedy zum Anfassen: Beim Kidsday von 12 bis 16 Uhr steht der Nachwuchs im Mittelpunkt.

2015 sorgte YouTuberin und Beauty-Queen Bianca „Bibi“ Heinicke für einen Besucheransturm. Auch in diesem Jahr erwartet die jungen Gäste ein Internet-Star. „Welcher das sein wird, verraten wir erst wenige Tage vorher“, sagt Theo Bührmann, Geschäftsführer der SIXDAYS. Schon jetzt können sich die Kids auf einen Star freuen: KiKA-Moderatorin Singa Gätgens. Die heute 42-Jährige startete als Kindermodel und spielte später in Serien wie „Neues vom Süderhof“ mit. Am Kindernachmittag veranstaltet sie Mitmachaktionen und gibt Autogramme.

„Die SIXDAYS BREMEN stehen für Sport und Unterhaltung. Diese einzigartige Mischung findet sich auch am Kidsday wieder. Hier wollen wir den Nachwuchs für den Radsport begeistern“, sagt Peter Rengel, Leiter der SIXDAYS. Die Besucher erleben die Schlussetappe des U19-Nachwuchsrennens sowie Wettbewerbe der Profis, Sprinter und Frauen live in der ÖVB-Arena.

Der Eintritt zum Kindernachmittag ist frei. Die Freikarten sind im Pressehaus Bremen, in den regionalen Zeitungshäusern des Weser-Kuriers, in den Filialen der Sparkassen Bremen sowie unter www.weser-kurier.de/kidsday erhältlich.

Die 54. SIXDAYS BREMEN finden von Donnerstag bis Dienstag, 11. bis 16. Januar 2018, statt. Mehr Infos unter www.sixdays-bremen.de