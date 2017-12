× Erweitern Kikis kleiner Lieferservice

Der Animationsfilm vom japanischen Tickfilmmeister Hayao Miyazaki ("Mein Nachbar Totoro") ist ein zauberhaftes Filmhighlight für Kinder ab Jahren und Erwachsene.

Es ist ein alter Brauch: Sobald eine Hexe 13 Jahre alt ist, muss sie ein ganzes Jahr lang ohne ihre Eltern in einer fremden Stadt leben und für sich selbst sorgen. Nun beginnt diese aufregende Zeit auch für Kiki. Und so macht sie sich mit ihrem Besen, ihrem schwarzen Kater Jiji und einem Radio auf den Weg in eine kleine Küstenstadt. Ihre Flugkünste ermöglichen es ihr, einen Lieferservice ins Leben zu rufen, durch den sie Anschluss an ihre Mitmenschen gewinnt. Doch da beginnen ihre hexerischen Kräfte zu schwinden...

"Warmherziger und einfallsreicher Spaß, nicht nur für Kinder." (cinema.de)

Maya no takkyûbin – J 1989, Regie: Hayao Miyazaki, 103 Min., ab 8 Jahren

Im Kinderkino kostet der Eintritt 3 Euro, Erwachsene zahlen 6.