Ein Naturvormittag im Park links der Weser. Kinder können mit ihren Großeltern (oder Eltern) am Beispiel „Teichtümpel“ ein Stück Umwelt direkt vor ihrer Haustür kennen lernen. Bei dieser Aktion kann die Vielfalt an Lebewesen in und an einem Teich im Park links der Weser entdeckt werden. Verschiedene Wasserproben zeigen einige typische Gewässerbewohner. Diese sollen unter die Lupe genommen und dabei erforscht werden.

Die Gebühr beträgt 3 pro Kind, Begleitpersonen sind gebührenfrei.

Eine Anmeldung bei Arbeit & Ökologie unter 0421-9594314 oder per E-Mail: lehrgelaende@arbeit-oekologie.de ist erforderlich.