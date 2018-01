× Erweitern Ketaaketi e.V. / stv Grafik Kinder für Kinder

Beim großen Kinderfest zugunsten von Ketaaketi e.V. zur Unterstützung der Grund-Schul-Bildung ärmster Kinder und deren Eltern in Nepal, warten Tanzshows, Bastelaktionen, Spiel, Spaß und vieles mehr auf die Besucher*innen.

Mit riesiger Tombola, Flohmarkt, dem Ansgarii Kinderchor, Tanzaufführungen, Quiz, Glücksrad, Bewegung, Aktionen, basteln und spielen. Dazu gibt es nepalische Snacks und Tee sowie Kaffee und Kuchen. Alle Kinder und ihre Familien sind eingeladen. Der Eintritt ist frei.

Warum ein Kinder-Fest in Schwachhausen?

Eine Gruppe von Grundschülern aus der Carl-Schurz-Grundschule hat sich 2015 zusammen getan um nach dem Erdbeben Geld für die Kinder in Nepal zu sammeln. Dabei haben sie selber Aktionen geplant und durchgeführt wie Keksverkauf, Aufkleberverkauf, Flohmarktstände und ansprechen von Freunden und Bekannten. Die Kinder haben fast 1000 Euro gesammelt und der Hilfsorganisation KETAAKETI übergeben. Der KETAAKETI Hauptsitz liegt in der Hollerallee 67 in Schwachhausen und ist somit hier in der Gemeinde vielen Leuten bekannt und hat hier viele Unterstützer. Nun planen die Kinder zusammen mit der Ansgarii-Gemeinde und KETAAKETI ein großes Fest um noch mehr Kindern zu helfen. Machen und feiern Sie mit!

Wer oder was ist KETAAKETI?

KETAAKETI bedeutet „Kinder“ auf nepali. Die Gesellschaft zur Unterstützung der Grund-Schul-Bildung ärmster Kinder und deren Eltern in Nepal und weltweit e.V. unterstützt seit 10 Jahren landeseigene Organisationen in Nepal und seit 2017 auch in Sierra Leone. Der Verein hat das Ziel den Kindern einen Grundschulbesuch zu ermöglichen um so zu verhindern, dass die Kinder in Steinbrüchen, Fabriken, Baustellen und Feldern arbeiten müssen oder sogar verkauft werden. Mit nur einem Euro, zusammen mit dem sehr hohen Eigeneinsatz der nepalesischen Partner, gelingt es, einem Kind einen Monat lang den Schulbesuch zu finanzieren. Mit 100 € kann eine Familie eine berufliche Existenz gründen und damit den Schulbesuch nachhaltig sichern.

Ziele von KETAAKETI in Nepal

Ausbau eines Netzwerkes für Grund-Schul-Bildung für die ärmsten Kinder in ganz Nepal

Sicherung des Schulbesuchs durch Mikrofinanzierung für die Schülereltern und gesundheitliche Stärkung der Schulkinder

Prävention gegen fortgesetzte Verarmung, Gewalt und Kinderausbeutung

Chancen für eine selbst gestaltete Zukunft des eigenen Lebens, der Kultur und Entwicklung Nepals

Erfolge der Partnerschaft mit Nepal seit 10 Jahren

Ständig steigende Zahl von Grund-Schul-Projekten und Mikrofinanzierung: 32 Projekte mit über 11.000 Schulkindern, und ca. 2.000 Familienmitgliedern, die von Existenzgründung durch Mikrofinanzierung profitieren. Kleine, aber zuverlässige finanzielle Unterstützung fördert höchste Initiative, Selbstvertrauen und Motivation der Ärmsten und sichert nachhaltig die Schulbildung ihrer Kinder

www.ketaaketi.de