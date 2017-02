Kinder laufen für Kinder 2017

× Erweitern Foto: Kinder laufen für Kinder Kinder laufen für Kinder

„Auf die Plätze…, fertig…. los!“

Die Initiative „Kinder laufen für Kinder“ lädt alle Bremer Schulen, Kindergärten und Kitas zum großen Benefizlauf für die gute Sache und einem spannenden Sportfest ein.

Was muss man dafür tun?

1. Kostenlos anmelden bis zum 17.3. (zum Anmeldeformular)

2. Sponsoren suchen

3. In den Bremer Sportgarten kommen und durchstarten

Was erwartet die Teilnehmer?

Highlight 1 - spannende Sportarten ausprobieren:

Nach dem „Kinder laufen für Kinder“-Benefizlauf durch die Pauliner Marsch können die SchülerInnen auf dem Gelände des Sportgartens viele spannende Sportarten unter professioneller Anleitung ausprobieren, wie z.B.: Skateboarden, Fußball, Klettern, Basketball, Beachvolleyball, Trampolin und Bouldern. Die Moderation übernimmt Malte Janssen (bekannt u.a. aus "Bremen Vier bis Acht"/Radio Bremen).

Highlight 2 - Verlosungsaktion:

Alle teilnehmenden Schulen nehmen an einer großen Verlosungsaktion mit vielen hochwertigen Preisen teil.

Highlight 3 - Automatische Teilnahme am Projekt „Ballschule“ von WERDER BEWEGT:

Jede teilnehmende Klasse und Kitagruppe kann automatisch und kostenlos 2 Monate lang an dem Projekt „Ballschule“ von WERDER BEWEGT teilnehmen. Zusätzlich bekommt 1 Person der Schule oder Kita die Fortbildung zur eigenständigen Durchführung des Projekts in seiner Einrichtung.

Highlight 4 – Gutes tun:

Jede Schule und Kita kann 10 % der erlaufenen Spendensumme für eigene Zwecke einbehalten.

Die weiteren Spenden bleiben zur Hälfte direkt in Bremen. Dabei spenden alle teilnehmenden Schulen an das Projekt „Bleib am Ball“ von der SV WERDER Bremen Stiftung. Alle Kitas unterstützen das von Raimund Michels initiierte Kinderbewegungszentrum von Bremen 1860.

Die andere Hälfte der Spenden kommt Projekten zu den Themen GESUNDHEIT, BILDUNG und SOZIALES zugute. Hier kann unter 3 Spendenprojekten das passende ausgewählt werden.

Die Veranstaltung ist für alle Schularten, Kindergärten und Kitas geeignet. Außerdem kann jeder selbst entscheiden, wann und wie lange er/sie an unserem Sportfest teilnehmen möchte.

Weitere Informationen unter 089–218965360 oder per Mail an info@kinder-laufen-fuer-kinder.de