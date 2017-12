Schritt für Schritt und unbeschwert Balletttanz lernen Kinder ab 6 Jahren mit der Tanzschule Polkadot.

Kinderleicht und beschwingt baut das Kinderballett auf der Tänzerischen Früherziehung auf, bietet tanzbegeisterten Kindern ab 7 Jahre aber auch die Möglichkeit zum neuen Einstieg. Unter anatomisch korrekter Anleitung und mit ganz persönlicher Ansprache lernen die Kinder im Kinderballett Schritt für Schritt, den eigenen Körper bewusster wahrzunehmen und durch kindgerechtes Training die eigene Körperhaltung zu optimieren.

Anders als beim Klassischen Ballett sind die Stunden im Kinderballett immer noch spielerisch aufgebaut und das Training an der Stange ist noch nicht Bestandteil des Unterrichts. Ziel ist es, nach 3–4 Jahren ins Klassische Ballett zu wechseln. Denn erst ab ca. 10 Jahren ist die kognitive und körperliche Entwicklung von Kindern so weit fortgeschritten, dass sie einem Balletttraining mit klassischem Aufbau folgen können (längere Übungen an der Stange, gezielte Balanceübungen, komplexere Bewegungsabläufe etc.).

Für einen altersgerechten Unterricht werden die Kinder in entsprechende Gruppen aufgeteilt und mit viel Spaß auf die tanztechnischen Grundlagen des weiterführenden Unterrichts, wie Klassisches Ballett, vorbereitet.

Eine kostenlose Probestunde kann unter 0421-4789025 oder per E-Mail an info@tanztraining.de vereinbart werden.