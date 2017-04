Kinderbetreuung Ferien - Kids Club

Kinderbetreuung in Butjadingen - Burhave für Kinder von 5 - 12 Jahren

Für Kinder von 5 bis 12 Jahren wird im vergrößerten und neu gestaltetem Kids Club in den Ferien, in Zusammenarbeit mit dem Familien- und Kinderservicebüro der Gemeinde Butjadingen, eine qualifizierte Kinderbetreuung durch Tagesmütter angeboten. Es wird gespielt, gebastelt und es werden kleine Ausflüge in Burhave unternommen. Das enthaltene Mittagessen wird täglich gemeinsam frisch zubereitet. Bei der Kinderferien-Betreuung handelt es sich um ein Angebot für Butjenter Kinder und Kinder die in Butjadingen Urlaub machen.

Zeitraum: 22.06. - 12.07.2017

Eltern mit Kindern, die dieses Angebot wahrnehmen möchten, können ihre Kinder für einen oder mehrere Tage persönlich an der Kasse der Spielscheune anmelden.