Kinderbuch-Tauschbörse

Auch in diesem Jahr findet, am Sonntag den 2. April 2017, eine Bücher-Tauschbörse zu Ehren des internationalen Kinderbuchtages statt. Familien sind herzlich eingeladen gut erhaltene Kinderbücher gegen Andere zu tauschen. Bei Tee, Kaffee und Muffins können Eltern und kleine Bücherwürmer nach Herzenslust stöbern. Als Highlight gibt es für Kinder von drei bis sechs Jahren ein Bilderbuchkino vom Künstler und Autor Dr. Peter Holz. Er liest aus seinem Kinder-Buch "Lemmi in den Wolken".

Für die Tauschbörse freut sich die fif über neue Bücherspenden. Damit das fif-Team im Vorfeld Zeit hat, die Bücher zu sichten und zu sortieren, können alle Spenden ab sofort im Büro des Vereins, in der Herbststraße 86, abgegeben werden.

Kontakt: 0421-3761183 oder online auf www.familien-in-findorff.de.