Buntes Programm für Kinder am Samstag, den 18.11.

Wer kennt die Situation nicht: „Mami, Papi, wann sind wir mit dem Einkaufen fertig und gehen wieder nach Hause?“ Das wird den Besuchern des Walle-Centers am Samstag, den 18.11. garantiert nicht passieren, denn von 11 bis 16 Uhr verwandeln sich Teile der Ladenstraße in einen großen und aufregenden Spielplatz, auf dem sich alle Kinder nach Herzenslust austoben und Spaß haben können. Für das Kinderfest hat sich das Center ein buntes Programm ausge-dacht: Neben den Klassikern Hüpfburg und Karussell, die keinesfalls fehlen dürfen, gibt es ein Glücksrad, bei dem zahlreiche Gewinne zu erspielen sind. Für Unterhaltung in der Ladenstra-ße sorgen Clown BENNY, der mit seinen witzigen Gags und Tricks garantiert nicht nur die kleinen Besucher zum Lachen bringt, und ein Ballonkünstler, der in Windeseile aus Luftballons die tollsten Sachen gestalten kann. Das obligatorische Kinderschminken rundet das Angebot des Kinderfestes ab.