Foto: Hennig / Wisentgehege Kinderfest, Wisentgehege Springe

Für das große Kinderfest zum Ende der Sommerferien hat das Team des Wisentgeheges ganz viele Aktionen für die ganze Familie vorbereitet. Es lohnt sich also, einen vollen Tag einzuplanen. Ein Kinderkarussell, Ponyreiten, ein riesengroßer Hindernisparcours sowie eine Riesenseifenblasen-Station sorgen dafür, dass die jungen Gäste ihren Spaß haben. Märchen werden erzählt, Lieder gesungen, Basteln von Tierkronen und vieles mehr sorgen für Unterhaltung. Beim Kinderschminken werden die Kinder zu Löwen, Tigern, Katzen, Feen und Schmetterlingen verwandelt. Der Nabu bietet den Bau von Vogelnistkästen an. Nicht versäumen sollte man die Vorstellungen des Clowns „Magic Bernie“. An beiden Tagen lädt Bernie zu zwei großen Vorstellungen an der Köhlerhütte ein und begeistert mit seinen Zauberkunststücken und Späßchen die jungen Gäste.

Kosten: Erwachsene 11,00 Euro, Kinder bis 17 Jahre 7,00 Euro