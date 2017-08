The Boss Baby

Es ist manchmal nicht leicht, wenn man ein kleines Geschwisterchen bekommt – aber für den 7-jährigen Tim ist es der absolute Albtraum: Seit seine Eltern mit dem kleinen Bruder nach Hause gekommen sind, hat sich alles verändert: Das Baby stiftet Chaos, breitet sich im ganzen Haus aus und Tims Eltern haben nur noch Augen und Ohren für den Neuankömmling. Allerdings scheint noch mehr faul an der Situation zu sein: Warum zum Beispiel trägt das Baby einen Anzug? Warum hat es immer einen Aktenkoffer dabei? Tims Eltern scheint das gar nicht weiter zu stören. Doch als Tim eines Nachts wach wird, kommt er dem kleinen Bruder auf die Schliche: In Wahrheit kann er schon sprechen und ist ein waschechter Geschäftsmann in Baby-Form! Und er hat einen Plan.

USA 2017, Regie: Tom McGrath, Animationsfilm, 97 Min., ab 9 Jahren