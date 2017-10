Kinderflohmarkt KiTa

Am 11.11.2017 findet unser nächster Kinderflohmarkt in der KiTa der Lebenshilfe Achim Bierden statt. Nach der gelungenen Premiere im Frühjahr in der Außenstelle der KiTa nutzen wir auch dieses Mal die hellen großzügigen und freundlichen Räumlichkeiten des Neubaus von 14 bis 16 Uhr. Traditionell werden gut erhaltene Baby- und Kinderkleidung, Spielzeug und sonstiges Zubehör verkauft. Neben der großzügigen Cafeteria, in der selbstgemachte Köstlichkeiten angeboten werden, wird es auch ein Kinderschminken geben.

Infos und Tischreservierungen unter flohlebi@web.de. Die Standgebühr (je nach Standgröße) 4 - 6 Euro. Erläse aus der Cafeteria sind für die KiTa vorgesehen.

Teilnahme: Für Familien, kostenfreier Eintritt.