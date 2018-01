Die Kindergruppe Sonnenstrahl lädt ein

Die Kindergruppe Sonnstrahl lädt alle interessierten Eltern und Kinder herzlich zum Infovormittag ein.

Am Samstag, 20. Januar 2018, von 11-13 Uhr werden der Gruppenalltag und das Vereinsleben bei Kaffee, Kakao und Gebäck vorgestellt. Die Kinder können spielen, die Eltern können sich informieren sowie das Team und andere Eltern kennenlernen. Die Kindergruppe befindet sich direkt auf dem Kinderspielplatz Herbststraße in Bremen-Findorff. Die Kindergruppe Sonnstrahl ist ein Elternverein und betreut in der Regel 18 Kinder in einer altersgemischten Gruppe im Alter von 2,5 - 6 Jahre. Zum Anfang des Schuljahres werden neue Kinder aufgenommen.

Weitere Infos unter

Tel: 0421-372198, info@kindergruppe-sonnenstrahl.de oder www.kindergruppe-sonnenstrahl.de