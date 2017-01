KinderKinoTag - L'île Black Mor

Kinderfilm in französischer Sprache

Cornwall, 1803: Die einzige Freude im Leben des 15-jährigen Waisenjungen Kid besteht in den Geschichten vom Piraten Black Mor, in die er sich jeden Abend vertieft. Als der Direktor des Weisenhauses, was eher einem Gefängnis gleicht, sich weigert, Kid zu entlassen, flüchtet er, stiehlt das Boot der Küstenwache und heuert eine kleine Mannschaft an. Gemeinsam mit seiner Crew begibt sich Kid auf die Suche nach der sagenumwobenen Insel von Black Mór, auf der der Schatz des Piraten versteckt sein soll.

Im Anschluss an den Film wird ein typisch französisches „goûter“ angeboten (mit geringer Unkostenbeteiligung).

Kosten: Eintritt frei