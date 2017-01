KinderKinoTag - Phantom Boy

Kinderfilm in französischer Sprache

Leo ist 11 Jahre alt, lebt in New York und hat ein ganz besonderes Talent. Als „Phantom Boy“ kann er sich unsichtbar machen und durch Wände gehen. Das kommt auch dem Polizisten Alex zu Gute, der seit einem Angriff durch einen gefährlichen Verbrecher vorübergehend im Rollstuhl sitzt. Die beiden freunden sich an und machen fortan gemeinsam Jagd auf den mysteriösen Bösewicht, der die Stadt mit einem gefährlichen Computervirus bedroht. Polizist Alex ist außerdem in die eigenwillige Journalistin Mary verliebt, die den Gangster auf eigene Faust jagen will, ihm aber in die Hände fällt. Jetzt muss das Duo seine geballte Kraft nutzen, um sie und die Stadt vor der Zerstörung zu retten.

Im Anschluss an den Film wird ein typisch französisches „goûter“ angeboten (mit geringer Unkostenbeteiligung).

Kosten: Eintritt frei