Das BDP-Haus am Hulsberg und das Mädchen_kulturhaus des BDP bieten in den Herbstferien eine Kinderspielstadt an. Die Spielstadt findet vom 9. - 13. Oktober, täglich von 09:30 - 16:00 Uhr, statt. Alle Kinder im Alter von 8 -13 Jahren sind herzlich willkommen. Der Teilnahmebeitrag beträgt 80 €, wobei in Einzelfällen eine Kostenübernahme möglich ist. Um vorherige Anmeldung wird gebeten. Per E-Mail an: lv.bremen@bdp.org oder per Telefon: 0421 / 490357