Kindertheater: Flügelchen

Figurentheater für Kinder ab 4 Jahre

Flügelchen ist das jüngste von fünf Vogelkindern. Es kann nicht fliegen, denn seine Flügel sind zu kurz. Seine Geschwister verspotten es deshalb, sie sind wahre Flugkünstler. Was kann man tun? Doktor Maus ist ratlos, Erfinder Laubfrosch hilft nur für kurze Zeit, und aller Sport, den die Vogelmutter mit ihrem Kleinen macht, will nicht viel nutzen. Der Herbst kommt und Flügelchen kann nicht mit den anderen Zugvögeln nach Süden fliegen. Was nun? Eine Geschichte über den Wunsch zu Fliegen und den Mut, seinen ganz eigenen Weg im Leben zugehen. Nach einem Kinderbuch von Mats Wänblad. Mit der Figurenspielerin Johanna Petzold.

Kosten: 4,00 Euro, Familienkarte (max. 4 Personen) 12,00 Euro